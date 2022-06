Wr. Neustadt: „Energie-Million“ zur Entlastung beschlossen

Werbung

Einstimmig wurde in der Gemeinderatssitzung Montagnachmittag ein Dringlichkeitsantrag beschlossen, den die Stadtregierung eingebracht hat: Der Grundsatzbeschluss bringt ein Entlastungspaket für den Herbst auf den Weg. Bis zu eine Million Euro soll an Haushalte, Betriebe oder Vereine ausbezahlt werden, die von den Preissteigerungen am Energiesektor besonders betroffen sind. Wer in welchem Ausmaß Anspruch auf eine Förderung hat, soll in den kommenden Wochen von den Fachabteilungen am Magistrat ausgearbeitet werden.

„Wir prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, was vom Bund und was vom Land kommt – dann schauen wir, was wir als Stadt dazugeben. Damit sind wir nah dran an den Menschen“

Christian Hoffmann

Die Verteilung der „Energie-Million“ wird auch von den Entlastungspaketen abhängen, die vom Bund und vom Land Niederösterreich bis zum Herbst beschlossen werden. „Wir prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, was vom Bund und was vom Land kommt – dann schauen wir, was wir als Stadt dazugeben. Damit sind wir nah dran an den Menschen“, sagte SPÖ-Klubobmann Christian Hoffmann.

„Viele müssen sich überlegen, wie sie Energiekosten, Benzin und Einkauf bezahlen sollen.“

„Von der Corona-Pandemie, die die Bürger, Vereine und Firmen in den letzten Jahren viel gekostet hat, schlittern wir direkt weiter in die Teuerungswelle“, meinte FPÖ-Stadtparteiobmann Philipp Gerstenmayer bei der Sitzung: „Viele müssen sich überlegen, wie sie Energiekosten, Benzin und Einkauf bezahlen sollen.“

Die „Energie-Million“ sei „gut und wichtig, weil es etwas ist, wo die Gemeinde direkt und aktiv Unterstützung leisten kann“, stellte Grünen-Gemeinderätin Tanja Windbüchler-Souschill fest. Sie forderte Transparenz bei der Vergabe.

„Mit diesem Antrag können wir das tun, was eine Stadt tun kann“, sagte Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP): „Bund und Land werden ihren Beitrag leisten und es ist schön, dass auch wir als Stadt einen Beitrag leisten können.“ Damit spanne sich auch der Bogen zum Rechnungsabschluss, der ebenfalls am Montag beschlossen wurde, so Dinhobl: „Der gute Abschluss gibt uns erst die Möglichkeit, zu helfen.“

Ein richtiges, wichtiges Signal

