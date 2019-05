Damit starten für die Tagesbetreuungseinrichtungen in der Innenstadt und der Breitenauer Siedlung, sowie für die Verdoppelung der Volksschule Bürgermeister Hans Barwitzius die konkreten Arbeiten.

„Mit der Schul- und Kindergartenoffensive 2019 tragen wir dem Bevölkerungswachstum und dem damit verbundenen Anstieg der Kinderzahlen in der Stadt Rechnung. Nur durch eine gezielte Planung und Bereitstellung von Infrastruktur können wir unseren Status als Bildungsmetropole Nummer Eins in Niederösterreich weiter halten und ideale Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten“, hielten Bürgermeister Klaus Schneeberger und Erster Vizebürgermeister Bildungsstadtrat Christian Stocker fest. „Mit der Tagesbetreuung in der Fußgängerzone Wiener Straße gehen wir überdies ganz neue Wege und beleben zusätzlich auch die Innenstadt."

In den nächsten Wochen werden in den Gremien der Stadt (unter anderem in einer Sondersitzung des Gemeinderates am 20. Mai, um 8 Uhr) folgende Beschlüsse gefasst:

Tagesbetreuungseinrichtung Innenstadt (Fußgängerzone Wiener Straße) – Abschluss eines Mietvertrages, sowie Vergabe von Adaptierungs- und Umbauarbeiten und Ankauf von Einrichtung

– Abschluss eines Mietvertrages, sowie Vergabe von Adaptierungs- und Umbauarbeiten und Ankauf von Einrichtung Tagesbetreuungseinrichtung beim Franz Michael Bendek-Kindergarten (Breitenauer Siedlung) – Vergabe der Planungsleistungen

– Vergabe der Planungsleistungen Volksschule Bürgermeister Hans Barwitzius (Breitenauer Siedlung) – Vergabe der Planungsleistungen

Die Kindergarten- und Schuloffensive 2019 im Detail

Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung mit zwei Gruppen in der Fußgängerzone Wiener Straße Einrichtung kommt in das ehemalige Geschäft „Tally Weijl“. Es werden zwei Gruppen für jeweils maximal 15 Kinder ab 2,5 Jahren entstehen. Außerdem ist für die Kinder ein Spielplatz auf dem Domplatz vorgesehen. Budget: 325.000,- Euro Eröffnung im September 2019

Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung mit zwei Gruppen am Areal des Paul Habetin-Kindergartens Einrichtung in Massiv-Bauweise erweitert den bestehenden Kindergarten Am Kanal. Es werden zwei Gruppen für jeweils maximal 15 Kinder ab 2,5 Jahren entstehen. Budget: 620.000,- Euro Eröffnung im Frühjahr 2020

Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung mit vier Gruppen am Areal des Franz Michael Bendek-Kindergartens Einrichtung in Massiv-Bauweise erweitert den bestehenden Kindergarten in der Breitenauer Siedlung. Es werden vier Gruppen für jeweils maximal 15 Kinder ab 2,5 Jahren entstehen. Budget: 2,2 Millionen Euro geplante Eröffnung im Frühjahr 2021

Information zu den Tagesbetreuungseinrichtungen: Aufgrund der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik und den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebotes für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 können vom Bund einmalig Investitionszuschüsse von max. EUR 125.000,-- pro Tagesbetreuungsgruppe beantragt werden. Ebenso werden die Personalkosten für maximal drei Betriebsjahre gefördert (max. EUR 45.000,--/pro Jahr pro vollzeitbeschäftigter Fachkraft bzw. max. EUR 30.000,--/Jahr pro vollzeitbeschäftigter Hilfskraft).