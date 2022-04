Felixdorf: 200.000 Euro für Badgasthaus

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Startschuss für die Sanierung des Badgasthauses: In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Vergabe der Aufträge mit 200.000 Euro beschlossen. „Es kostet Geld, das ist uns klar“, so SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer, „aber nach Jahrzehnten des Betriebs ist eine Sanierung und Neugestaltung einfach nötig.“ Geplant ist die komplette Neuherstellung der Elektroinstallation, eine neue Heizung, neue Sanitäreinrichtung und ein Dachflächenfenster für mehr Licht in der Küche.

Das Bodenniveau wird angepasst und eine Belüftungsanlage in der Küche und im gesamten Gastraumbereich eingebaut. Ein besonderes Highlight ist die Verlegung des Gasthauseingangs. Dadurch können Gastraum und Bar vollkommen neugestaltet werden. Angedacht ist auch eine Photovoltaikanlage, hier laufen laut SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub aber noch die Verhandlungen. Die Auftragsvergabe erfolgte an Firmen aus Felixdorf, Sollenau und Wöllersdorf.

Der ÖVP ist die Investition in das alte Badgasthaus zu teuer. Laut ÖVP-Gemeinderat Alexander Smuk gehe das auch günstiger: „Die Sommersaison dauert vier Monate. Für diese Zeit würde ein Imbisscontainer genügen.“ Die Versorgung der Badegäste sei wichtig, aber dazu brauche es kein Gasthaus, das ein permanentes Verlustgeschäft bringe.

Eine Neueröffnung des Badgasthauses ist für den heurigen Herbst geplant.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.