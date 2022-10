Wr. Neustädter Feuerwehr bekommt Zubau um 4,5 Millionen

Der Freiwilligen Feuerwehr stehen große Umbauarbeiten ins Haus. Konkret wird die bereits 40 Jahre alte Fahrzeughalle aufgestockt, dazu wird die Infrastruktur adaptiert. Rund 4,5 Millionen Euro wird der Umbau – er soll im nächsten Jahr umgesetzt werden – kosten, ein entsprechender einstimmiger Beschluss wurde bei der Gemeinderatssitzung am Montag gefasst.

Nach 40 Jahren sei ein Um- und Ausbau unumgänglich, meint Kommandant Christian Pfeiffer: „Die Anforderungen haben sich verändert und auch die Aufgaben haben sich vermehrt. Die 1.300 Einsätze im langjährigen Durchschnitt sind nur die Spitze des Eisbergs. Denn was man nicht mitbekommt, ist die Tatsache, dass jede Stunde Einsatz mindestens neun Stunden Ausbildung, Vor- und Nachbereitung bedeuten.“ So seien unter anderem die Kapazitäten für die Spindräume ausgeschöpft, „wir haben schlichtweg keinen Platz mehr, um unsere Arbeit entsprechend durchführen zu können“, so Pfeiffer. Der Ausbau gehe deswegen in die richtige Richtung.

Mehr Platz für Jugend und Nachtbereitschaft

So werden im Zubau auch die Feuerwehrjugend und die freiwillige Nachtbereitschaft untergebracht, während im Erdgeschoß die Spindräume vergrößert und die Sanitäranlagen erneuert werden.

„Vergleicht man Wiener Neustadt mit St. Pölten, so stehen in der Landeshauptstadt 14 Freiwillige Feuerwehren mit über 100 Fahrzeugen und ungleich mehr Mitgliedern für den Schutz der Bevölkerung zur Verfügung. Das zeigt die Effizienz unserer Feuerwehr“, so Pfeiffer. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und ÖVP-Blaulichtstadtrat Franz Piribauer: „Keine andere Feuerwehr betreut so ein großes Stadtgebiet mit nur einer Wache und so wenig Mitgliedern. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, dass wir auch notwendige Investitionen in die Infrastruktur vornehmen, um diesen Ansprüchen im Sinne der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Mit diesem Beschluss und dem Ausbau der Zentrale tragen wir den steigenden Anforderungen an eine moderne Feuerwehr Rechnung und schaffen so Platz für die notwendige Personalaufstockung. Auch die Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen für die Freiwilligen Mitglieder steht mit dem Ausbau im Vordergrund.“

Geld ist gut investiert

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.