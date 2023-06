Tempolimit 30 bald in ganz Bad Erlach?

Die jüngste Gemeinderatssitzung, bei der 16 von 21 Mitgliedern anwesend waren, startete mit Ergänzungswahlen. Gesundheitsbedingt wird Kurt Polyak (ÖVP) künftig nur noch als Gemeinderat, aber nicht mehr im Vorstand fungieren. Für ihn wird Franz Hauck (ÖVP) einstimmig nachrücken. Hauck wird neuer Finanzreferent, Birgit Barth (ÖVP) ist ab sofort Mitglied des Prüfungsausschusses.

Im weiteren Verlauf der Sitzung sprach ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger ein älteres Problem an: „Im Abschnitt der Volksschule kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, da dort Tempo 50 erlaubt ist. Bisher sind wir mit den Forderungen beim Land, auf diesem Abschnitt der Landesstraße einen Dreißiger zu wollen, abgeblitzt.“ Die Lösung des Problems: Gemeinsam mit dem VCÖ (Verkehrsclub Österreich) möchte man mit einer Unterstützungserklärung mehr Rechte für Gemeinden, auch auf Landesstraßen, fordern. Außerdem soll auf allen übrigen Gemeindestraßen bald ein Dreißiger eingeführt werden. „Der Schilderwald soll lockerer werden“, wies ÖVP- Gemeinderat Christoph Stelzer auf den Vorteil hin, man könne dann gleich bei der Ortseinfahrt ein Dreißiger-Schild anbringen. Der Vorschlag wurde einhellig abgesegnet.

SPÖ-Fraktion gegen Servitut

Im nächsten Punkt der Tagesordnung ergaben sich Unstimmigkeiten. Nachdem die Ortschefin anführte, dass das „Höfler am Fluss“ alle Einwohner künftig für ein Servitut in Höhe von 2.400 Euro jährlich über die Brücke wandern lasse, passte SPÖ- Gemeinderat Michael Luef der Preis nicht: „Ich finde, es soll einfach jeder drübergehen dürfen, der will. Für immer diese Summe zu entrichten, verstehe ich nicht.“ Auf Unmut stieß er damit bei ÖVP-Gemeinderat Christian Rädler: „Wir können die Leute nicht darum bitten, jetzt doch wieder über die weiter entferntere, ältere Brücke zu gehen. Und so hoch ist der Preis auch nicht“, fügte Rädler hinzu. Letztendlich enthielten sich die drei SPÖ-Gemeinderäte (Luef, Gmeiner, Salomon) ihrer Stimmen.

Straßen werden saniert

Die Straßen im Ort sind gerade häufig von Baustellen und Aufgrabungen gezeichnet. Dagegen möchte die Gemeinde mit Sanierungsmaßnahmen vorgehen. „Zuerst werden die Straßen restauriert, bei denen es optisch und technisch am notwendigsten ist“, gab Stockinger Aufschluss. Auf der Samuel-Wolf-Gasse, dem Dammbruch, dem Schwarzen Weg, dem Mühlbachdamm, der Dammgasse, und der Fabriksgasse wird ein neuer Asphalt verlegt. In der Unterfeldgasse werden zusätzlich Wasseranschlüsse zu den Häusern gebaut. In der Altagasse wird eine Dünnschichtdecke aufgetragen.

Funcourt wird gebaut

Eine gute Nachricht für alle Jugendlichen hatte ÖVP-Gemeinderat Mustafa Halilovic zu verkünden: „Der Funcourt soll jetzt endlich gebaut werden, er wird auf der Wiese links neben dem Sportplatz errichtet.“ Der Kostenrahmen beträgt 156.000 Euro, das Projekt soll, sofern alles nach Plan abläuft, bis im September realisiert werden. Die beiden Beschlüsse erhielten die Zustimmung aller Gemeinderäte.