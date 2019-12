Der VIP-Club im neuen Wiener Neustädter Stadion war Samstagnachmittag bestens gefüllt: Unter großem Andrang stellte die Volkspartei ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner vor.

"1+79" lautet das Motto bei der ÖVP, soll heißen: An der Spitze steht Klaus Schneeberger, mit ihm ziehen 79 weitere Kandidaten (aufgrund der 40 Sitze, die im Gemeinderat zu vergeben sind, dürfen die Listen maximal 80 Plätze umfassen) in die Wahl, die in exakt 50 Tagen stattfindet. Jeweils eine Kandidatin und einen Kandidaten wolle man "als Überraschung" erst in der kommenden Woche vorstellen.

Ab dem 7. Jänner werde man "laufen, laufen, laufen, um zu gewinnen", sagte Matthias Zauner, Büroleiter des Bürgermeisters, der als Moderator bei der Kandidatenpräsentation fungierte.

Die 80köpfige Liste teilt sich übrigens in zwei Teile: 40 Unterstützer - und 40 Kandidaten, die tatsächlich ein Mandat im Gemeinderat anstreben.

Bürgermeister Klaus Schneeberger gab für sein Team die Devise aus: "Ich will am 26. Jänner nicht wieder, wie vor fünf Jahren, als Zweiter Erster werden, sondern als Erster Erster werden!"

In den Wahlkampf will die ÖVP am 7. Jänner mit einem großen Auftakt-Event starten.

Die vorgestellten Kandidatinnen und Kandidaten:

Klaus Schneeberger, Politiker Christian Stocker, Rechtsanwalt Eva Anslinger, Berufsschuldirektorin Jochen Braun, Technischer Angestellter Erika Buchinger, Aromatherapeutin Gerlinde Buchinger, Betriebsrätin Franz Dinhobl, technischer Angestellter Michael Dollischal, Schulqualitätsmanager Nikolaus Dopler, Angestellter Sandra Duscher, Rechtsanwaltsanwärterin Wolfgang Ferstl, Rechtsanwalt & Lehrer Christian Filipp, AHS-Lehrer Karl Fitsch, Bundesheeroffizier Aron Gerhartl, Haustechniker Sabine Gremel, Sachbearbeiterin Philipp Gruber, Jurist Can Grundner, Integrationskoordinator Birgit Hahn, Polizistin Verena Hanisch-Horvath, Projektmanagerin Franz Hatvan, Angestellter Eva Maria Holzbauer-Schwartz ,Geschäftsführerin Wolfgang Horvath, Unternehmer Axel Jungwirth, Geschäftsführer Michael Klosterer, Oberarzt & Facharzt Ramona Kolb, Beamtin Barbara Lechner, Heilmasseurin Johann Machowetz, Pensionist Barbara Marwan Schlosser, Psychologische Beraterin Gernot Mayerhofer, Diplompädagoge Bettina Mittermann, Röntgenassistentin Andreas Ben Padelek, Unternehmer Paul Pfann, Technischer Angestellter Robert Pfisterer, Lärmschutztechniker Franz Piribauer, Angestellter Gabriel Platzer, Polizist Harald Schörner, PR-Fachmann Albin Anton Schuller, Lehrer Jörg Spenger, Lehrer Clemens Stocker, Student Gertrude Taschner, Kindergarteninspektorin Karin Wagner, Kindergartenpädagogin Katharina Weber, Assistentin Matthias Zauner, Angestellter Claudia Adrigan-Lang, Lehrerin Peter Bittner, Informatiker Michael Brugger, Immobilienmakler Josef Bugnar, Feuerwehrkommandant Franz Gschiel, Beamter Gereon Harb, Pilot Sabine Heiss, Reisebüroleiterin Volker Hochstätter, Angestellter Judith Hönig, Unternehmerin Isabella Innthaler, Diplomkrankenschwester Christian Jäger, Angestellter Martina Leipelt, Volksschuldirektorin Stephanie Linshalm, Marketing Managerin Michaela Knabl, Radiologietechnologin & Bildungswissenschaftlerin Wilhelm Mainhart, Offizier im Ruhestand Christian Mannsberger, Bauleiter Heinz May, Pensionist Tanja Nemetz, Assistentin Thomas Pils, Technischer Angestellter Andreas Pilz, Verschubkoordinator Reinhold Regel, Pensionist Maria Roth, Pensionistin Josef Scheibenreif, Weinhauer Michaela Schottleitner, Pensionistin Rebekka Schottleitner, Angestellte Anna Schuster, Flugbegleiterin Lisa Stadtherr, Geschäftsführerin Anita Stadtherr, Unternehmensberaterin Daniela Steiger, leitende Angestellte Harald Vodosek, Generalstabsoffizier Karin Wandl, Pensionisten David Weisz, Bürokaufmann Sarah Willfurth, Studentin Eva Winkler-Fuchs, Lehrerin Hannes Zöberl, Finanzdienstleister

