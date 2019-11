Die ersten fünf Plätze der Wiener Neustädter Grünen für die Gemeinderatswahl sind fixiert: Tanja Windbüchler-Souschill wird zum dritten Mal als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Dahinter folgen Selina Prünster, Michael Diller-Hnelozub, Andreas Löffler und Anneliese Weichert. Diese Reihung wird auch vorgenommen, wenn es um die Plätze im Gemeinderat geht - unabhängig von der Anzahl der Vorzugsstimmen.

Bei den Themen setzt man auf Grüne Kernthemen: Mehr Grünflächen, mehr Klimaschutz, mehr Radwege und mehr Lebensqualität stehen auf der Agenda, die übrigens auch bereit wären, erstmals in der Wiener Neustädter Stadtregierung vertreten zu sein - eine Koalition mit der FPÖ schließt Windbüchler-Souschill jedoch aus. Mehr zum Thema lesen Sie in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt am Dienstag.