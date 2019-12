Nicht weniger als sieben Listen werden am 26. Jänner auf dem Stimmzettel von Pernitz (rund 2.500 Einwohner) stehen. ÖVP, SPÖ, Grüne, „Wir Pernitzer“, „Liste Ali Duran“, „Liste neutrales Pernitz“ und „Liste „MITeinander“ werden um die Stimmen kämpfen.

Interessant ist vor allem das Antreten der „Liste MITeinander“: Dort kandidiert unter anderem der Obmann der Wiener Neustädter Wirtschaftskammer Erich Panzenböck. Er saß schon vor 14 Jahren für die ÖVP im Gemeinderat, ehe er sich von der Politik verabschiedete. Warum er jetzt gegen ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi antritt erklärt er im NÖN-Gespräch: „Wir haben das Gefühl, dass in der Gemeinde Stillstand herrscht und das seit mehreren Jahren. Es muss einfach mehr gehen,“ meint Panzenböck, der als Sprecher der neuen Liste fungieren wird.

Zusammenarbeit mit Nachbar-Gemeinden

So gäbe es in der Gemeinde etwa kein Wohnangebot für junge oder ältere Menschen, „auch die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden muss sich verbessern. Pernitz hat sich in den letzten Jahren isoliert.“ Dazu will die Liste eine Privatinitiative für Fachärzte im Ort starten.

Panzenböck und sein Team wollen in Zukunft „aktiv mitgestalten“, im Wahlkampf wolle man fair bleiben und keine Schmutzwäsche waschen.

ÖVP Bürgermeister HubertPostiasi konnte von der NÖN nicht erreicht werden.