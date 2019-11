Im "Himmelblau" am Achtersee wurde am Freitag die Bewegung "Wir für Schneeberger" präsentiert. Zehn Persönlichkeiten aus der Stadt stehen für die Wiederwahl von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger ein und wollen dafür in den nächsten Monaten noch Unterstützer gewinnen.

Darunter ist etwa Unternehmer-Urgestein Helmuth Bezecny, Hilfswerk-Betriebsleiterin Ingrid Schwarz oder BG-Zehnergassen-Schulsprecher Moritz Mittermann. "Wir sind davon überzeugt, dass es in unserer Stadt noch viel zu tun gibt und Klaus Schneeberger der Garant dafür ist, dass es für Wiener Neustadt positiv weiter geht", so der Tenor.

Auf www.klaus-schneeberger.at kann man sich als Unterstützer von Bürgermeister Klaus Schneeberger registrieren. Anfang Jänner 2020 wird dann auf der Homepage sichtbar sein, wer sich aller eingetragen hat.