Knalleffekt in der Gemeinde: Nach der erstmaligen Kandidatur der Grünen gab jetzt eine Bürgerliste exklusiv in der NÖN ihre Kandidatur bekannt: Die „Zukunftsunion Bürger für Bad Fischau-Brunn“ wird bei den Gemeinderatswahlen antreten. Michael Artner, einer der Listengründer und Listenerster, erklärt: „Vor allem in den letzten Monaten sind immer wieder Bürger mit Sorgen und Bedenken über die derzeitige Gemeindeführung an mich herangetreten. Immer wieder wurden wir aufgefordert politisch wieder aktiv zu werden.“

Es gäbe einige Themen in der Gemeinde, die in den letzten Jahren liegen geblieben oder nicht bearbeitet wurden. Es ist an der Zeit, dass Entscheidungen in der Gemeinde wieder auf breiter Basis gefällt werden und nicht einer absoluten Mehrheit zugrundeliegen, heißt es seitens der Bürgerliste.

"Unsere Türen waren weit offen für die Gemeinderatswahl"

Gemeindepolitik müsse Meinungsvielfalt sein und dürfe nicht in einer Hand liegen. Mit Michael Artner, Josef Burgstaller und Norbert Handler mischen übrigens drei ehemalige ÖVP-Gemeinderäte bei der Bürgerliste mit, dabei ist auch Brunns Feuerwehrkommandant Daniel Goldfuß.

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch erfuhr durch einen NÖN-Anruf von dem Antreten der Liste: „Ich bin überrascht. Unsere Türen waren weit offen für die Gemeinderatswahl. Sie hätten auch bei uns Platz gehabt.“ Er wolle jetzt einmal die Inhalte der Bürgerliste abwarten.