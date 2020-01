Am Donnerstag, dem 16. Jänner, werden die Spitzenkandidaten der Parteien der NÖN und ihren Lesern Rede und Antwort stehen. Diskutiert wird um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) im Festsaal der Wiener Neustädter Sparkasse (3. Stock) in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße. Die Diskussionsrunde ist öffentlich - die NÖN lädt alle Interessierten herzlich ein, dabei zu sein - es können auch Fragen an die Kandidaten gerichtet werden.