Die Parteigremien der SPÖ haben gestern ihre Vorsitzende Margarete Sitz mit dem Team der Gemeinderatskandidaten gewählt. Sitz wurde von den Delegierten mit einer Mehrheit von 95 Prozent bestätigt. 56 Kandidaten stehen auf der Liste, die ersten 20 wurden von der SPÖ-Spitze gereiht, sie werden auch in dieser Reihenfolge - je nach Anzahl der Mandate - in den Gemeinderat einziehen.

Die restlichen Kandidaten wurden nach dem Alphabet gereiht. "Unsere Wähler sollen wissen, wer für die SPÖ nach der Wahl in den Gemeinderat einziehen wird", heißt es in einer Aussendung. „Wir haben eine junge Mannschaft und neue Personen an Board“, sagt Sitz.

Die SPÖ will neue Initiativen in den Stadtvierteln setzen. Mit Rudolf Müllner sollen neue Schwerpunkte für die Döttelbachsiedlung ausarbeitet werden. Das Team um Elisabeth Wallner, Roland Palkovits und Markus Schlapfer steht für neue Akzente am Flugfeld. Norbert Horvath und Hermine Römer werden für die Josefstadt da sein. Die SPÖ präsentiere sich laut Sitz jung, dynamisch und modern: „Wir sind betont aufgeblüht".

1. Margarete Sitz

2. Norbert Horvath

3. Marie Grüner

4. Florian Klengl

5. Lidwina Unger

6. Rudolf Müllner

7. Sabine Bugnar

8. Wolfgang Scharmitzer

9. Karin Mech

10. Martin Weber

11. Elisabeth Wallner

12. Horst Karas

13. Peter Kurri

14. Thomas Fröch

15. Jürgen Schwarz

16. Hermine Römer

17. Kanber Demir

18. David Freisinger

19. Markus Schlapfer

20. Anna Scharmitzer

21. Martin Aksentowicz

22. Halil Alija

23. Martina Bach

24. Klaus Billwein

25. Harald Fass

26. Pamela Felgenhauer

27. Alfred Grabner

28. Gabriele Grabner

29. Karl Gruber

30. Thomas Hericz

31. Klaudia Hlobil

32. Christian Hoffmann

33. Gernot Hoffmann

34. Thomas Kaindl

35. Adelheid Leimstättner

36. Michael Mayer

37. Amela Musanovic

38. Sonja Pahr

39. Roland Palkovits

40. Horst Pammer

41. Ingomar Pesz

42. Elke Reichel

43. Cornelia Resch

44. Walter Rose

45. Michael Rosecker

46. Karin Scharmitzer

47. Martina Schmid

48. Philipp Schmidhofer

49. Martin Schnepf

50. Stefan Schnötzinger

51. Günther Schuster

52. Heinrich Schwarz

53. Manfred Siegert

54. Rainer Spenger

55. Kim Thomann

56. Rene Triebl