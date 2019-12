Das ist eine Überraschung: Jürgen Konecny, ehemaliger Regionalkoordinator bei den NEOS und auch Kandidat bei der letzten Gemeinderatswahl, wechselt zur FPÖ. „Mit Jürgen Konecny haben wir nicht nur einen Profi im Bildungswesen und Wirtschaftsbereich. Wir haben auch einen Kandidaten, der das Thema Bürgerbewegung in seiner DNA mitbringt“, freut sich FPÖ-Spitzenkandidat Michael Schnedlitz über den Neuzugang.

Konecny soll als Experte im Bildungssegment unterstützen. „Es geht darum, städtische Programme zu entwickeln, um unseren Kindern ab dem Kindergarten den Weg zu ebnen, aber auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder eine Perspektive Richtung Arbeitsmarkt und Erwachsenenwelt zu geben. Wir brauchen Lösungen in Kindergarten, Schule und Lehre, aber auch völlig neue Wege, wie etwa Mentorenprogramme und weitere Projekte, die unsere Jugend zukunftsfit machen“, so Konecny in einer Aussendung.

Seitens der NEOS betont Spitzenkandidat Martin Neureiter, dass Jürgen Konecny seit 2016 keine Funktion bei den NEOS mehr hatte. „Wir wünschen ihm viel Glück in seiner neuen politischen Heimat, die so ganz und gar nicht die unsere ist.“ Und er meint zur FPÖ: „Wir wollen in Wiener Neustadt die Zukunft gestalten, das geht mit dieser FPÖ, wie sie sich in Wiener Neustadt präsentiert, nicht. Wir werden daher nie und nimmer mit der FPÖ in eine gemeinsame Stadtregierung gehen oder eine solche unterstützen.“