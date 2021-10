Sechs unter einem Dach für die Gesundheit in Wr. Neustadt

Anfangs praktizierte die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin Sabine Klosterer in einem Zubau in ihrem Haus, dann brauchte sie jedoch etwas größeres: „Durch Zufall bin ich auf die jetzigen Räumlichkeiten über dem Mary‘s Pub gekommen“, sagt Klosterer. Bereits seit zweieinhalb Jahren arbeitet sie in der Bahngasse 7 und hat mittlerweile beinahe das ganze Obergeschoß für sich.

Über die Jahre begann sie, sich ihre Räumlichkeiten mit einem multiprofessionellen Team zu teilen. Am Mittwoch wurde die Praxisgemeinschaft dann offiziell gefeiert. Der Schwerpunkt liegt auf der psychologischen Beratung, der Gesundheit aber auch der Persönlichkeitsentwicklung. Mit Regine Kraft, Thomas Groinig, Madlen Kraus, Verena Sammer und Thomas Pollak (noch SPÖ-Bürgermeister in Eggendorf) wird ein breites Spektrum geboten: Coaching, Supervising, psychologische Beratung und auch Yoga stehen auf dem Programm. Alle im Team sind Freiberufler, die sich verwirklichen wollen.

Wichtig für Klosterer: „Bei uns geht es um die Menschlichkeit und jeder, der Hilfe braucht, soll sie bekommen.“