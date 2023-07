Generalsanierung Kaiserlicher Bauruine wird neues Schmuckstück in der Innenstadt

So sah das Haus in der Singergasse zuletzt aus. Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

D as ehemalige „Holzwurm Haus“ in der Singergasse 17 wird generalsaniert. Wohnungen und ein Restaurant in Richtung Beethovenallee sind geplant.

Viele Jahre galt das baufällige Haus zwischen der Singergasse und der Beethovenallee als ein Schandfleck der Wiener Neustädter Innenstadt. Das wird sich ändern, denn das Gebäude wird jetzt Schritt für Schritt generalsaniert. Was nicht einfach ist, denn immerhin hat auch der Denkmalschutz ein Auge auf das Haus, das als eines der ältesten Gebäude der Stadt gilt. Als erster Besitzer ist der kaiserliche Truchsess Heinrich Himmelberger erwähnt, der das Haus 1452 durch eine Schenkung von Kaiser Friedrich III. erhielt. Baumeister Ömer Vargün und Jürgen Kraupa vor "ihrem" Bauprojekt. Foto: Schranz,NÖN Hinter den dem Projekt steht die „Planet 9 GmbH“ von Jürgen Kraupa und Clemens Foisner, dazu kommt Baumeister Ömer Vargün von der ÖFV Immobilien GmbH. „Uns liegt viel daran, etwas altes in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und keinen Boden zu versiegeln“, erklärt Jürgen Kraupa im Gespräch mit der NÖN. Die Arbeiten an dem Gebäude sind bereits angelaufen, „alles geschieht natürlich in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, betont Baumeister Ömer Vargün. An dem Standort sollen zwölf Innenstadt-Wohnungen entstehen, dazu gibt es auch Überlegungen ein Restaurant im Erdgeschoss in der Beethovenallee zu etablieren. Jürgen Kraupa: „Das Ambiente mit der alten Stadtmauer würde sich dafür anbieten. Dem Restaurant Einhorn ist das ja bestens geglückt.“ Für die Sanierungsarbeiten sind rund eineinhalb Jahre eingeplant.