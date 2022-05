Umbau: Tankstelle in Wr. Neustadt macht Pause

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Es geht nicht immer um die Wurst. An der Eni-Tankstelle in der Fischauer Gasse/Ecke Mießlgasse werden pro Jahr rund 3,5 Tonnen Leberkäse verputzt. Kein Wunder, schließlich zählt die Tankstelle (ehemals Esso) zu den beliebtesten der Stadt.

42.000 Kunden steuern sie pro Woche an. Neben Benzin und Diesel sind es vor allem Red Bull, Eiskaffee, Chips oder eben Leberkässemmeln, die locken, am Wochenende ist die Tankstelle auch ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer.

Von den Zapfsäulen bis zum Backshop

Ab 15. Juni kommt allerdings der große Umbau, die Tankstelle wird deswegen bis Mitte August geperrt sein. „Die Tanks werden erneuert, auch der Shop wird komplett neu gemacht. Vom Boden über die Kaffee-Station, bis hin zu einem neuen Backshop“, sagt Mario Bauer, seit 20 Jahren Pächter der Tankstelle. Einen Teil der Produkte – auch ein erweitertes Leberkässemmel-Sortiment – wird es während der Sommerpause an der Eni-Tankstelle in der Fischauer Gasse 217 (beim XXXLutz) geben, die von Mario Bauer und seiner Frau mit April diesen Jahres übernommen wurde. Zwei Monate Pause sind natürlich anstrengend, allerdings gibt es auch Vorfreude. „Es ist, wie wenn man 20 Jahre das selbe Auto fahrt und dann ein neues bekommt. Ich freue mich wahnsinnig darauf.“ Die zehn Mitarbeiter an den zwei Tankstellen bleiben auch während des Umbaus beschäftigt.

