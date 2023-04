Dorferneuerungsverein Hohe Wand hat sich einiges vorgenommen

Mit 1. Juli tritt die Gemeinde in die aktive Phase des „Dorferneuerungsprozesses Nö.regional“ ein. Das bedeutet, dass sämtliche Projekte im Rahmen der Dorferneuerung unterstützt, begleitet und gefördert werden. Die aktive Phase ist auf vier Jahre begrenzt. Für diesen Zeitraum hat der „Dorferneuerungsverein Stollhof-Gaaden-lebenswert“ einiges geplant. Bei der Jahreshauptversammlung beim Stelzenheurigen Kamper gab es einen umfassenden Ausblick darüber.

Die Ortsgestaltung ist ein zentrales Thema für die nächste Zeit. Dabei sollen die Ein- und Ausfahrten der Orte umgestaltet werden. „Die Durchfahrten sollen klimafitter und moderner gestaltet werden“, sagt Obfrau Ulrike Heißenberger. Pläne dafür seien gerade im Entstehen. In Gaaden soll außerdem der Ortsplatz verändert werden. „Der Ortsplatz soll so gestaltet werden, dass er einladend auf die Bevölkerung wirkt. Ein Ort, an dem man sich gerne trifft und verweilt“, so Heißenberger. Der Platz vor dem Gemeindeamt in Stollhof wird ebenfalls erneuert. Dieser soll dadurch künftig besser für kleinere Veranstaltungen geeignet sein. Die Bevölkerung ist eingeladen am Entstehungsprozess mitzuwirken.

Neben der Präsentation von Projekten wurden erstmals Ehrungen bei der Versammlung durchgeführt. So wurden Christoph Heißenberger und Berta Heißenberger für 30 Jahre Vereinstätigkeit und Wolfgang Eisenkölbl für 27 Jahre zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit Thomas Sommereder wurde außerdem ein neuer Kassier für den Verein gewählt.

Nächste Fixtermine: Der Vortrag „Erste Besiedelung der neuen Welt“ findet am 7. Juni um 18 Uhr im Feuerwehrhaus Stollhof statt. Zum 30. Jubiläum veranstaltet der Dorferneuerungsverein am 26. August eine große Feier.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.