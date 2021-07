Die Landjugend Niederösterreich hielt am Sonntag ihre diesjährige Generalversammlung ab. Rund 150 Delegierte kamen am Messegelände in Wieselburg zusammen. An der Spitze der 20.000 Landjugendlichen stehen künftig die bestätigte Landesleiterin Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting und der neue Landesobmann Johannes Baumgartner aus St. Leonhard am Forst.

Auch der Bezirk Wiener Neustadt ist künftig wieder im Vorstand vertreten: Peter Waldherr aus Lichtenegg und Robert Perger aus Gutenstein wurden bei der Wahl von den Delegierten in ihren Ämtern bestätigt.

Das heurige Jahr steht bei der Landjugend unter dem Motto „Wir beleben Dörfer“.