Wiener Neustadt: Neuer Online-Zugang zu Geo-Informationen

Ab sofort stellt die Stadt Wiener Neustadt ein digitales Geoinformationssystem online für alle Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung. Die Plattform wurde in den letzten Monaten vom Team der Geoinformation des Magistrats gemeinsam mit der Stadtentwicklung und der Stabsstelle Organisationsentwicklung & IT adaptiert, aktualisiert und nunmehr auf geo.wiener-neustadt.at online gestellt. Das Tool umfasst Plandarstellungen der Flächenwidmung, der Bebauungsbestimmungen, von Baulandreserven, Güteklassen für den Öffentlichen Verkehr, die Solarpotential-Analyse und Orthofoto-Darstellungen.

"Mit dem digitalen Geoinformationssystem, das allen kostenlos zur Verfügung steht, ermöglichen wir sowohl Privatpersonen als auch Planern, Baumeistern, Architekten u.Ä. einen direkten Zugang zu den wesentlichsten Fragen der Flächenwidmung und Bebauungsbestimmungen in der Stadt. Ich bin sehr froh, dass wir hier nun auf modernstem und aktuellstem Stand sind und dieses umfassende Tool online haben. Mein Dank gilt allen Bediensteten des Magistrats, die an der Erstellung mitgewirkt haben, so konnten wir dieses Service magistratsintern und damit sehr kostensparend umsetzen", so Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).

