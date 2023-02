Wiener Neustadt: B54 ist ab dem 6. März gesperrt

Die Arbeiten an der Bahnunterführung B54 laufen auf Hochtouren. Damit einher geht die Auflassung der Eisenbahnkreuzung mit der Frohsdorfer Straße (L 148) und der Gymelsdorfergasse, beide ebenfalls an der Mattersburger/Aspang Bahn gelegen. Sie weichen Geh- und Radwegunterführungen.

Ebenfalls wegfallen werden die Eisenbahnkreuzungen an der Badener Straße (Kreuzung mit der Pottendorfer Linie) und der Südbahngasse, die direkt an der Südstrecke liegen. Investiert werden insgesamt 19 Millionen Euro.

In Kürze starten auch die ÖBB mit der Umsetzung der bahnseitigen Maßnahmen, wodurch die Eisenbahnkreuzung gesperrt werden muss und eine Querung der Gleise nicht mehr möglich sein wird.

Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet, wobei zu beachten ist, dass die Bushaltestellen „Schenkgasse“, „Günser Straße 44“ und „Richtergasse“ in Wiener Neustadt sowie die Bushaltestelle „Am Fohlenhof“ in Katzelsdorf im Sperrzeitraum von 6. März bis 28. Juni 2024 nicht angefahren werden.

Als Alternative stehen die Ersatzhaltestellen in der Gymelsdorfergasse für die Haltestellen in Wiener Neustadt und die Ersatzhaltestelle „Sägewerksiedlung“ in Katzelsdorf zur Verfügung.

Im Rahmen dieses Projekts wird nicht nur die Eisenbahnkreuzung an der B 54 durch eine Unterführung ersetzt. Gleichzeitig werden die Bahnübergänge Gymelsdorfergasse, Frohsdorfer Straße, Badener Straße und Südbahngasse aufgelassen.

Ende Juni 2024 werden die Arbeiten an der Unterführung B 54 abgeschlossen sein, die beiden Geh- und Radwegunterführungen Gymelsdorfergasse und Frohsdorferstraße werden voraussichtlich Ende 2024 für den Verkehr freigegeben.

