Lanzenkirchen startet Planungen für einen Dorfladen

Das Konzept des „Dorfladen“ wird immer beliebter - ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat David Diabl tourte gemeinsam mit ÖVP-Ortschef Bernhard Karnthaler durch Gemeinden in der Nähe, um sich von deren Umsetzung des „Dorfladen“ inspirieren zu lassen.

„Wir haben uns die Läden in Piesting, Lichtenegg und Muggendorf angeschaut, die technische Ausführung unter die Lupe genommen und natürlich das Sortiment betrachtet“, resümiert Diabl die Kurzausflüge. Der „Dorfladen“ soll neben dem geplanten Kindergarten im Ortsteil Föhrenau bis Herbst 2024 entstehen, der genaue Kostenrahmen wird erst ermittelt: „In der nächsten Gemeinderatssitzung wird über die Details gesprochen, das Gleiche gilt für den Kindergarten.“ Fest steht allerdings bereits, dass der Fokus ausschließlich auf regionalen Lebensmitteln liegen soll: „Wir wollen nur Nahrungsmittel aus der Nähe anbieten, es kommt nichts von weiter weg und auch keine Handwerkskunst in Frage“, stellt Diabl fest.

Damit möchte die Gemeinde ihre Vorreiterrolle in Sachen Regionalität unterstreichen: „Im Ort stehen bereits kleine Automaten der Direktvermarkter, ab Frühling läuft jährlich am Hauptplatz der Genussmarkt, wir kooperieren außerdem in Form von Lanzenkirchen-Gutscheinen mit örtlich ansässigen Betrieben“, freut sich Diabl, die Nahversorger weiter zu unterstützen.

