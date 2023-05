13-Jährige in Wr. Neustadt mit Fotos erpresst und im Zug missbraucht

Seine Antworten waren sehr leise, denn viel zu sagen hatte der 30-jährige Angeklagte zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft ohnehin nicht, außer, dass es ihm leid tue. Der Staatsanwalt schilderte ausführlich, dass der Mann sein Opfer über Instagram kontaktierte. Beide sollen dann über ihr Alter gelogen haben, weil beide angaben, 15 Jahre alt zu sein.

Das Mädchen war in Wirklichkeit erst 13 Jahre alt, was der Mann aber, so die Staatsanwaltschaft nicht wissen konnte. Es folgten Chats, dann wurden Nacktfotos und Videos ausgetauscht. Als das Kind nicht mehr mitmachen wollte, drohte der Angeklagte, die Fotos online zu veröffentlichen und auch an die Familie des Opfers zu schicken.

Nacktfotos als Druckmittel für Bargeld und sexuelle Handlungen

Er erpresste damit das Mädchen, das nicht nur zweimal Bargeld in der Höhe von 100 und 50 Euro an ihn übergeben musste, sondern auch zu sexuellen Handlungen bei drei Treffen in einem Zug, der vom Bahnhof Nord abfuhr, gezwungen wurde. Beim vierten Treffen kam das Mädchen in Begleitung der Polizei.

Warum er diese Taten begangen hat, konnte der 30-Jährige nicht erklären. Sein Anwalt: „Er fand heraus, dass das Mädchen macht, was er will. Er ist so in eine Machtposition gekommen und hat diese ausgenützt.“

Der Angeklagte wurde, nicht rechtskräftig, zu 20 Monaten Haft, davon 15 bedingt verurteilt.

