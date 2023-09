34 Kilo Cannabis in Felixdorf angebaut und verkauft

Konkret warf die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten vor, in der Zeit von Oktober 2020 bis Juli 2022 34 Kilogramm Drogen erzeugt zu haben. Und zwar gänzlich nur zum Verkauf, um das tägliche Leben zu finanzieren. Der Anwalt der drei Freunde, erklärte vor der Richterin, dass seine Mandanten in Wirklichkeit froh waren, als die Polizei vor dem Haus stand. Sie seien jetzt wieder in „normalen“ Berufen tätig und führten auch ein gewöhnliches Leben.

Mit dem Anbau angefangen haben die beiden Männer, die Frau übernahm die Gärtnerarbeiten als sie zu ihrem Lebensgefährten zog. Als sie erwischt und in Haft genommen wurden, haben alle drei die Taten ohne zu zögern zugegeben. Vor Gericht wollten die drei nichts mehr sagen.

Die Urteile: Drei Jahre, davon zwei bedingt, für den Erstangeklagten, 24 Monate davon 18 bedingt für die Nummer zwei und zehn Monate bedingt für die Nummer drei. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.