Drogendealer betrog Kunden in Wiener Neustadt - beide wegen Rauferei v

Ein 16-Jähriger stand wegen einer ganzen Latte von Anklagepunkten, darunter Suchtgifthandel, Betrug und Verstoß gegen das Waffenverbot, vor Gericht. Neben ihm auf der Anklagebank saß ein ehemaliger „Kunde“, 46, von ihm, den er betrogen haben soll.

Dem Hauptangeklagten wird vorgeworfen, an diverse Personen Cannabis-Kraut verkauft zu haben. Vor Gericht behauptetet der junge Mann dann aber, dass er nicht THC-hältiges Cannabis, sondern legales CBD-Kraut verkauft habe. Auch auf Hinweis der Richterin, dass er sich damit des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht habe, blieb er bei der Aussage. Was der Jugendliche zugab ist, dass er von dem 46-Jährigen 300 Euro bekommen habe, um ihm darum Cannabis zu besorgen, was aber nie passiert ist. „Das tut mir sehr leid“. Er habe dem Mann ca. sechs Gramm Cannabis verkauft, das aber in Wirklichkeit CBD war. Dass gegen ihn ein Waffenverbot bestand, habe er nicht gewusst. Der Teleskopschlagstock wurde von der Polizei konfisziert.

Der Zweitangeklagte bestritt vor Gericht vehement, dass er CBD bekommen habe, „weil ich aus medizinischen Gründen Cannabis brauche, CBD hilft mir da gar nicht. Was ich gekauft habe, war von guter Qualität.“ Bezüglich der 300 Euro wollte er den 16-Jährigen am 18. November bei einer Bushaltestelle in der Innenstadt zur Rede stellen, als es zu der Auseinandersetzung kam. Er habe einen Stoß und einen Faustschlag bekommen und sei zu Boden gegangen, „ich war sofort bewußtlos“. Außerdem soll der junge Mann auch die Lebensgefährtin des „Kunden“ gestoßen haben.

Der 16-Jährige schilderte hingegen, dass jene Lebensgefährtin die Auseinandersetzung ums Geld gefilmt habe. „Ich schob die Hand mit dem Handy weg, er sagte, ich soll seine Frau in Ruhe lassen und packte mich an der Gurgel. Da habe ich ihm einen Faustschlag verpasst.“ Beide Männer stehen wegen Körperverletzung vor Gericht. Um die Aussagen bezüglich Cannabis oder CBD genauer zu überprüfen, wurde der Prozess vertagt.

