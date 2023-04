Ehepaar aus dem Piestingtal produzierte zu Hause Anabolika-Pillen

Dem Ehemann, 53, warf die Staatsanwaltschaft eine ganze Reihe von Verbrechen vor. Er soll von 2014 bis 2022 im Piestingtal in In- und Outdoor-Plantagen 44 Kilogramm Cannabis erzeugt und davon auch acht Kilopäckchen zum Preis von je 5.000 Euro verkauft haben. Von 2016 bis 2022 soll der Mann außerdem „übergroße Mengen“, so der Staatsanwalt, an verbotenen Doping-Mitteln hergestellt und verkauft haben. In seinem Haus fand man ein Labor mit eigener Verkapselungsanlage.

Der Stromdiebstahl in Höhe von über 4.100 Euro fiel bei dieser Anklage gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, dafür aber der Betrug, weil der Mann von 2016 bis 2022 Sozialleistungen vom Arbeitsamt, der BH und der ÖGK in der Höhe von rund 80.000 Euro einkassiert hat, obwohl er sehr gut mit seinen Verkäufen verdient hat. Außerdem wurden dem Mann unzählige Tätlichkeiten gegenüber seiner Ehefrau angelastet, von Drohungen mit dem Umbringen über Schläge und Tritte bis hin zu Freiheitsberaubung und sexuellen Übergriffen. Der Angeklagte gab alles zu, bis auf die Tätlichkeiten gegenüber seiner Frau. Er gab auch an, dass er zwischendurch schwer drogensüchtig gewesen sei.

Die Ehefrau wurde wegen Beitragshandlungen zum Drogenanbau und der Herstellung der Anabolika, sowie ebenfalls zum Betrug gegenüber AMS, ÖGK und BH angeklagt. Ihre Verteidigerin gab an, dass die Frau in ständiger Angst vor ihrem Mann gelebt hat und keine Wahl hatte, als mitzumachen. Erst als sie den Mut fand, ihn zu verlassen und anzuzeigen, sei alles ans Licht gekommen.

Der Mann wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, seine Noch-Ehefrau zu zwei Jahren bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

