Ex-Freund drohte in Wiener Neustadt, Braut zu erschießen

Der Mann gab vor der Richterin an, dass er sich an solche Drohungen nicht erinnern könne und auch kein Gewehr habe. „Überhaupt hasse ich Waffen!“ Er habe an dem Tag im April bereits in der Früh zu trinken begonnen und könne sich deshalb schlichtweg an nichts erinnern. Die Frage der Richterin, ob er ein Problem mit Alkohol habe, verneinte er, gab aber zu, dass es „hin und wieder mal zu viel ist, und da habe ich dann Aussetzer“. Dass er im betrunkenen Zustand aggressiv werde, sei ihm klar, und er sei deshalb auch beim Verein „Neustart“ in Betreuung, nachdem es ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung gegeben hat. Die Trennung von der Ex-Freundin sei für ihn jetzt wirklich erledigt. Die Richterin: „Sie müssen aber lernen, auch in Zukunft mit solchen Situationen besser umzugehen.“ Darauf der Angeklagte: „Ich weiß.“

Er willigte ein, an einem Anti-Gewalt-Training teilzunehmen, und bekam auch Bewährungshilfe zur Seite gestellt. Das – nicht rechtskräftige – Urteil lautet dann auf zehn Monate bedingt. Die Richterin: „Ich habe keinen Zweifel, dass Ihre Aussagen auf die Zeugen beängstigend gewirkt haben, und die Braut hat sich nachvollziehbar gefürchtet.“

