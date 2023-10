Familienstreit in Wiener Neustadt endete mit schwerer Verletzung

Der Angeklagte, 21, aus Brunn am Gebirge soll, so die Staatsanwaltschaft, am 17. Dezember in Wiener Neustadt seinen Schwager mit der flachen Hand gestoßen haben, wodurch dieser gegen eine Mauer fiel und dabei eine Hirnblutung und eine Rissquetschwunde erlitt.

Der junge Mann erzählte vor Gericht dann aber eine andere Geschichte. Danach soll es in der Familie schon länger Spannungen gegeben haben. Am 17. Dezember sei er mit seinem Vater auf einen Besuch zur Schwester gefahren. Dort sei es dann zum Streit mit der Schwester gekommen, in den sich der Schwager eingemischt habe. „Er mag mich nicht. Ich sagte, okay, dann gehe ich und wollte meine Jacke holen. Da hat mich meine Schwester zur Tür rausgedrängt und der Schwager schlug mir mit der Faust auf den Kopf.“

Sein Vater habe ihm dann auch noch die Hände festgehalten, damit er nicht zurückschlägt. „Bis zum Gartentor haben meine Schwester und der Schwager auf mich eingeschlagen, mein Vater hielt mir die Hände. Dann sah ich, wie der Schwager eine Flasche aus einer Kiste nahm, ich weiß nicht, ob aus Glas oder Plastik.“ Er habe befürchtet, dass die Flasche ihn oder den Vater trifft und habe deshalb seinen Vater weggestoßen. „Der fiel gegen den Schwager und der gegen die Mauer.“ Somit habe er nur aus Notwehr gehandelt.

Die Schilderungen der restlichen Familie blieben aber beim Stoß gegen den Schwager, somit wurde der junge Mann, nicht rechtskräftig, zu zwölf Monaten bedingt verurteilt. Er muss seinem Schwager Schmerzensgeld bezahlen. Außerdem erging für ihn die Weisung zur Bewährungshilfe.