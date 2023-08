Lärm vor Haustüre: Wr. Neustädterin (33) zückte Schreckschusspistole

Die 33-Jährige Angeklagte erzählte, dass sie in der Nähe des Bahnhofs wohne und am Abend des 12. März noch am Fenster telefoniert habe. „Ungefähr 50 Meter von unserer Haustür entfernt schrien plötzlich drei Männer herum und es sah nach einer Prügelei aus.“ Da es dauern würde, bis die Polizei komme, habe sie mit einem Laserpointer auf die Gruppe geleuchtet, um sie zu stören.

Zwei Männer seien weggegangen, aber einer kam zu ihrem Fenster. „Er schrie mich an und ich habe ihn mehrfach aufgefordert zu gehen. Dann hat er angefangen mich mit dem Handy zu filmen, da ging ich ins Vorzimmer, holte die Schreckschusspistole und zeigte sie ihm. Er filmte weiter, ich habe die Waffe repetiert und er hat weiter gefilmt. Da habe ich das Fenster geschlossen und den Vorhang vorgezogen.“

Der Mann (20) schilderte, dass er und seine Freunde ein „bissl laut“ waren. „Ich ging schauen, wo der Laserpointer herkommt. Die Frau kam mit der Waffe zum Fenster, ich sah das Repetieren und war kurz geschockt.“ Er stellte aber vor Gericht klar, dass die Frau nicht auf ihn gezielt habe. Er sei weggegangen und habe die Polizei gerufen. Die junge Frau kam mit einer Diversion mit einer Probezeit von zwei Jahren davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.