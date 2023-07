Mehrere Raufereien in Lichtenwörth verwirrten bei Prozess

Nach einer Sportveranstaltung kam es im Jänner in Lichtenwörth gleich zu mehreren Schlägereien. An einer davon, die einen verschobenen Nasenbeinbruch zur Folge hatte, soll ein 24-Jähriger aus dem Piestingtal beteiligt gewesen sein. Er stand jetzt vor Gericht, bekannte sich aber „nicht schuldig“.

Der Mann erzählte, dass er in der Drängerei im Festzelt bei der Bar gesehen habe, wie ein Mann seinem Freund auf den Hinterkopf schlug. „Daraufhin gab ich dem einen Schlag auf den Kopf. Erst danach habe ich bemerkt, dass sich der Mann bemüht, einem Rollstuhlfahrer hinter ihm zu helfen. Ich wollte mich entschuldigen, bekam aber sofort einen Schlag auf die Lippe. Danach haben mehrere Leute auf mich eingeschlagen.“ Er sei zwischen Bar und den Leuten eingeklemmt worden und habe in Panik wild um sich geschlagen. „Ich habe aus reiner Notwehr gehandelt, ich kannte dort ja fast niemanden.“

Das Opfer, 50, erklärte, dass er an der Bar gewesen sei, als er sah, wie sein Freund A. einen Schlag abbekam. „Dann kam es zum Streit und ich ging dazwischen, weil ich schlichten wollte, und gleich darauf ging es richtig rund. Ich weiß wirklich nicht, wer mir auf die Nase geschlagen hat, es waren ja gleich mehrere Personen ,tätig'.“ Der Mann wollte auch kein Schmerzengeld für seinen Nasenbeinbruch. Sein Freund A. erklärte, dass er dem Rollstuhlfahrer habe helfen wollen und dabei einen Schlag von hinten bekommen habe. „Ich drehte mich um und die Schlägerei ging los. Sie ist aus dem Nichts entstanden.“

Auch die anderen Zeugen konnten nicht wirklich Licht in die Sache bringen. Der eine war fest überzeugt, dass der Angeklagte dem Opfer die Nase am WC gebrochen habe, was aber der Verletzte ausschloss. Der Freund, dem der Angeklagte helfen wollte, erklärte, dass er zu einem Lied „abgegangen“ sei und dabei unabsichtlich gegen den Rollstuhlfahrer gefallen sei. Ihn habe die Security rausgebracht. Möglich, dass er einen Schlag auf den Kopf bekommen habe.

Dass es an dem Abend mehrere Schlägereien gegeben haben soll, machte die Wahrheitsfindung bei dem Prozess schwierig. Er endete mit einem Freispruch für den Angeklagten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.