Mit Öffis unzufrieden: Pendler randalierte am Bahnhof Wiener Neustadt

Der junge Erwachsene zog es allerdings vor, zum zweiten Mal unentschuldigt dem Prozess fern zu beiben, also wurde in seiner Abwesenheit verhandelt. Der Busunternehmer bezifferte den Schaden an seinem Fahrezug mit 4.000 bis 5.000 Euro, „neben einer Einstiegstür sind ein paar Dellen entstanden und das Fenster hat einen größeren Kratzer.“

Ein Mitarbeiter der ÖBB-Security gab an, dass der Angeklagte lauthals schimpfend durch den Tunnel des Bahnhofs zog und auf die Monitore einschlug. Am Bahnsteig acht habe er dann mit einem Feuerzeug und einer Spraydose Stichflammen erzeugt und damit Passanten und einen Zugsführer erschreckt. Der Zeuge: „Er schimpfte auf den Öffentlichen Verkehr unds sagte, dass die Züge angezündet gehören. Gottlob kam dann schon die Polizei. Wir mussten nur die Leute weghalten.“

Die zwei Polizisten hatten dann auch noch ihre liebe Not mit dem Mann, weil er sich gegen die Festnahme mit Händen und Füßen wehrte. Bei der Polizei hat der Angeklagte angegeben, dass er sich über die Verspätungen und den Schienenersatzverkehr serh geärgert habe und deshalb so in Wut geraten ist. Außerdem habe er ein Aggressionsproblem und sei damit in Behandlung. Der Mann, er hat übrigens am 25. September auch einen Bus mit Schlägen und Tritten bei St. Pölten beschädigt, wurde, nicht rechtskräftig, zu 18 Monaten Haft verurteilt.

