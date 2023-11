Nach Unfall mit 2 Toten auf S4: 7 Monate bedingt für Unfall-Lenker

Laut Anklage hat der Serbe, 65, durch unkontrolliertes Verreißen des LKW eine Kollision mit dem entgegenkommendem PKW verursacht, wodurch die Lenkerin des Autos und ihre 16-jährige Tochter am 24. April auf der S4 im Gemeindegebiet von Katzelsdorf starben.

Der Angeklagte erschien ohne Verteidiger vor Gericht und erklärte mehrmals, dass ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei, der LKW die Leitschiene rechts berührt habe, dadurch schleuderte und auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Er entschuldigte sich wort- und tränenreich bei der anwesenden Familie der Opfer und beteuerte, dass ihm alles unendlich leid tue.

Auf Befragen der Richterin schilderte der Mann, dass er seit Dezember 2022 im Ruhestand sei, „ich bin über 40 Jahre LKW gefahren, auch die langen Strecken bis nach Kasachstan“, von seinen 165 Euro Pension aber nicht leben könne. Deshalb habe er sich entschlossen, weiter LKW zu fahren.

An dem Tag hatte er schon drei kurze Touren absolviert und sei am Weg zum Tanken gewesen, als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde. „Es ging alles so schnell.“ Er sei nicht angeschnallt gewesen, bei dem Unfall aus dem LKW gefallen und hätte eine Kopfwunde davongetragen. Der Mann gab an, dass er seit dem Unfall nicht mehr fahren kann.

Er wurde zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt und muss den Familienmitgliedern 1.500 Euro Trauergeld zahlen. Da der Angeklagte ohne Anwalt vor Gericht erschien, ist das Urteil nicht rechtskräftig.