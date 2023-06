Neustädterin fälschte Rezepte für Beruhigungsmittel – verurteilt!

„Absolut schuldig“ bekannte sich die 39-Jährige für den Rezept-Betrug vor Gericht. Was folgte, war eine traurige Lebensgeschichte, die mit einer lieblosen Kindheit begann und mit Krankheit sowie mehreren Aufenthalten in der Psychiatrie weiterging. Die Frau gab an, seit ihrem 15. Lebensjahr süchtig nach Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel) und Opiaten zu sein. Am Samstag, 11. Februar, seien ihr die ihr verschriebenen Medikamente ausgegangen. Vom Ärztenotdienst erfuhr sie, an welche Ärztin sie sich wenden könne, und fuhr dorthin.

Die Ärztin, sie war als Zeugin vor Gericht, schilderte, dass die Frau um ein Rezept bat, und während sie dieses ausstellte, hätte ein anderer Patient angerufen. „Ich ging kurz hinaus zum Telefonieren, habe dann noch das Rezept abgestempelt und die Frau ist wieder gegangen.“ Wenige Tage später rief eine Neustädter Apothekerin bei der Medizinerin an und sagte, dass sie zwei Rezepte von ihr vorliegen habe, wo ihre Unterschrift völlig anders aussieht. „Ich fuhr hin, schaute mir die Rezepte an und sie waren eindeutig nicht von mir.“ Daraufhin hat die Ärztin die Polizei verständigt.

Die Angeklagte gab vor Gericht zu, vier Rezept-Blätter aus der Schreibtischlade der Ärztin genommen und abgestempelt zu haben, während sie kurz alleine im Raum war. „Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Mir war eh mein ganzes Leben zu viel, also dachte ich: Was soll's.“ Sie nahm die Rezepte mit nach Hause, füllte sie aus und reichte sie innerhalb von sechs Tagen bei drei Apotheken in Wiener Neustadt ein. Dabei entstand ein Schaden von 144 Euro für die Österreichische Gesundheitskasse.

Die Frau, sie ist heuer schon wegen Diebstahls verurteilt worden, wurde, nicht rechtskräftig, zu fünf Monaten bedingter Zusatzstrafe verurteilt. Außerdem erging die Weisung für Bewährungshilfe und Psychotherapie.