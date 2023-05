Prozess um Schlägerei in Sollenauer Werkstatt muss wiederholt werden

Am 13. Dezember kam es in der Werkstatt zu Streitigkeiten, die mit einem Nasenbeinbruch und einer tiefen Stichverletzung endeten. Jetzt standen drei junge Männer, 21 und 22 Jahre alt, vor der Richterin. Sie sollen den Werkstattbesitzer geschlagen und getreten haben, was dem Opfer den Nasenbeinbruch und andere Verletzungen eingebracht haben soll. Allerdings hat der Werkstattbesitzer seinerseits mit einem Messer einen der Burschen in die Brust gestochen und dabei die Lunge verletzt.

Der Erstangeklagte, um eine Reparatur seines Autos ging es bei dem Streit, gab einen Faustschlag zu, bestritt aber, dass er mit einem Montiereisen zugeschlagen habe, wie es die Staatsanwaltschaft anklagte. Er gab an, dass ihn der Werkstattbesitzer schon bei der Ankunft beschimpft hat und auch aggressiv war. Der Zweitangeklagte bestritt, das Opfer geschlagen zu haben. Und der Verteidiger es Drittangeklagten verwies darauf, dass er ja von dem Unternehmer niedergestochen worden sei und somit er ein Opfer ist.

Nachdem im Raum steht, dass sich die drei Angeklagten dazu verabredet haben, den Unternehmer zusammen zu schlagen, fällte die Richterin ihr Unzuständigkeitsurteil, weil bei versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ein Schöffensenat zuständig ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

