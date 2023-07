Spielsüchtige Mutter aus Sollenau wurde zu Betrügerin

„Es tut mir leid, ich werde so etwas nie mehr tun“, sagte die junge Mutter aus dem Bezirk Wiener Neustadt unter Tränen vor Gericht. 21 Mal hat sie Kindersachen und Co. zum Verkauf online angeboten, das Geld genommen und die Sachen nie versendet. Dabei kam ein Schaden von über 2.700 Euro zusammen. 13 Opfern hat sie mittlerweile ihr Geld zurückgezahlt, „ich will aber alle Schulden zahlen, sobald ich wieder mehr verdiene“, verspricht die 31-Jährige.

Auf die Frage, warum sie so etwas überhaupt getan habe, antwortete die Angeklagte: „Ich habe online gespielt, Geld verloren und weitergespielt.“ Der „Erlös“ aus ihren falschen Verkäufen sei sofort ins Spielen gegangen, „weil ich dachte, ich kann so meine Schulden zahlen“. Mittlerweile sei sie wegen Spielsucht in Therapie und habe auch ihr Spiel-Konto gesperrt. Sie wurde zu 15 Monaten bedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.