Gericht Therapeutische Gemeinschaften in NÖ: Prozess gegen Ex-Chef vertagt

D er ehemalige Geschäftsführer der Therapeutischen Gemeinschaften (TG) hat sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten müssen. Ihm wurden sexuelle Übergriffe an einem Jugendlichen vorgeworfen, der für kurze Zeit in einer Wohneinrichtung untergebracht war, die bis zur Schließung 2018 von den TG betrieben wurde. Der 55-Jährige bestritt die Vorwürfe vehement. Der Prozess wurde vertagt.