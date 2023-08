Vermögensberater betrog Kunden um 1,2 Millionen Euro

So viel ist selten im Sommer am Landesgericht los, aber am Mittwoch scharten sie die betrogenen Kunden vor dem Gerichtssaal. Drinnen bekannte sich der Wiener Neustädter voll schuldig. Laut Staatsanwaltschaft hat er in der Zeit von 2013 bis Anfang 2023 als selbstständiger Vermögensberater das Geld von seinem Kunden auf sein Konto überweisen lassen und - statt es zu veranlagen, wie ausgemacht - für den Fortbestand seines Unternehmens und seinen Lebensunterhalt verwendet. Dazu hat er auch Depotauszüge und Formulare gefälscht. Der Staatsanwalt: „Und wie bei vielen Pyramidenspielen kam er lange damit durch.“ Der wies auch darauf hin, dass Angeklagte nach so einem schweren Betrug normalerweise aus der Haft vorgeführt werden, „dass das nicht so ist, ist nur Ihrem Geständnis und Ihren Bemühungen um Schadensgutmachung geschuldet!“

Der Angeklagte schilderte dann, dass er zuerst nebenberuflich Vermögensberater war, dann aber 2010 in die Selbstständigkeit wechselte und schon zum Auftakt einen Kredit brauchte. Dann habe er sich Geld bei der Familie und Freunden geliehen und irgendwann bei einem Kredithai, der „zehn Prozent Zinsen pro Monat“ wollte. „Ich dachte mir, in der Branche kann man rund 10.000 Euro pro Monat verdienen, da zahle ich das schnell zurück.“ Dem war aber nicht so und Anfang 2013 überwies ihm der erste Kunde Geld auf ein Privatkonto, das er als Durchlaufkonto bis zum Ankauf von Wertpapieren deklarierte. Er fälschte Depotauszüge, Abrechnungen und Kaufbestätigungen und rutschte immer weiter in das finanzielle Dilemma.

Der Mann beteuerte einerseits vor Gericht, dass er immer glaubte, doch noch all seine Schulden wieder zahlen zu können, gab auf der anderen Seite aber auch zu, viel Geld in teure Autos, exklusive Restaurants und einen gehobenen Lebensstil gesteckt zu haben, auch, weil das halt in der Branche dazu gehöre.

Aufgeflogen ist die ganze Sache, als eine Kundin nicht nur einen Gewinn abschöpfen wollte, sondern ihre gesamte Einlage von 150.000 Euro zurück wollte. Kleinere Summen konnte der Angeklagte immer wieder zahlen, indem er neue Kunden requirierte, aber bei diesem Betrag war es vorbei. Der Angeklagte vor Gericht: „Ich habe dann erkannt, dass ich die Kontrolle über mein Finanzleben und dann auch über mein gesamtes Leben verloren hatte“. Er erklärte, dass er nunmehr als Arbeitnehmer versuche, seine Schulden abzuarbeiten, auch seien noch Vermögenswerte wie Fahrzeuge zur Verwertung da. Der Mann geht außerdem in Therapie weil „ich sicher auch konsum- und spielsüchtig“ war.