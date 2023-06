Wiener Neustädter Bahnhof: Verwirrter wollte Mann vor den Zug stoßen

„Er erlitt den Schock seines Lebens an diesem Tag und ist seither in Therapie, weil er eine posttraumatische Belastungsstörung hat“, so die Opfervertreterin jenes Mannes, den am 11. Februar am Neustädter Bahnhof ein Fremder vor einen Zug stoßen wollte. Das Opfer konnte sich gerade noch losreißen.

Laut Staatsanwaltschaft leidet der Angreifer an einer chronisch paranoiden Schizophrenie. Er soll das Opfer von hinten gepackt und gewaltsam in Richtung der Gleise geschoben haben, um es vor den einfahrenden Zug zu stoßen. Dieses konnte sich durch eine Drehbewegung aus dem Griff des Angeklagten befreien. Der Angeklagte soll das Opfer darüber hinaus mit den Worten „Dich bring ich um. In Schwechat verpasse ich dir acht Schüsse“ und „ich schlitze deine Familie auf“ bedroht haben.

Was die Richter und Geschworenen dann zu hören bekamen, war bemerkenswert. Der Angeklagte erklärte, dass er sein Geburtsdatum nicht wisse, weil er in einem Shaolin-Kloster zur Welt kam und „bereits mehrere hundert Jahre alt“ sei. Er ist fest davon überzeugt: „Ich habe keine geistige Krankheit.“ Die Erklärung, warum er den Mann am Bahnhof angriff, war, dass er ihn anhand seiner Schuhe als den Mann, der ihm 2008 in München Geld und Kreditkarte gestohlen haben soll, wiedererkannte. „Ich habe seine Schuhe wiedererkannt und hatte einen Kurzschluss“. Er gab zu, dem Mann einen Stoß versetzt zu haben, „aber ich wollte ihn nicht töten“. Laut der Aussage von Polizisten hat der Mann allerdings mehrfach zugegeben, dass er sein Opfer töten wollte.

Das Gericht ordnete – nicht rechtskräftig – eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an.