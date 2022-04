Wr. Neustadt: Taxler missbrauchte Frau

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„Taxifahrer haben eine gewisse Vertrauensstellung und die haben Sie missbraucht“, so der Staatsanwalt zum Angeklagten. Der saß wegen sexuellem Missbrauch einer wehrlosen Person auf der Anklagebank, weil er am 17. Oktober einer betrunkenen und schlafenden jungen Frau in seinem Taxi zu nahe getreten sein soll. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann die junge Frau am Hals und auf den Brüsten geküsst. Was dieser zuvor bei einer ersten Einvernahme durch die Polizei bestritten hat. Allerdings wurden auf der Innenseite des Büstenhalters der jungen Frau DNA-Spuren von ihm festgestellt.

Vor Gericht bekannte sich der Mann voll schuldig, wollte aber nichts zu dem Vorfall sagen, „weil er ihm peinlich ist“, so sein Verteidiger Amir Ahmed. „Mein Mandant ist seit zwölf Jahren Taxler und hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Die junge Frau war etwas anzüglich und schwer betrunken und er hat die Gelegenheit ausgenützt.“

Der Angeklagte selbst war wortkarg. „Es tut mir sehr leid, es war ein großer Fehler.“ Der Richter wollte dann aber doch mehr von ihm wissen, vor allem, weil „für uns wichtig ist, ob Gefahr besteht, dass so etwas wieder passiert. Sie fahren ja immer noch Taxi. “ Auf die Frage, was in diesem Fall anders war, als bei den vielen Malen zuvor, wo er Betrunkene gefahren hat, wollte der Angeklagte nicht antworten.

Er wurde – nicht rechtskräftig – zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt und es wurde Bewährungshilfe angeordnet.

Die erste Strafe gab es schon am Tag nach dem Vorfall, da soll die Schwester des Opfers über den Taxi-Unternehmer den Angeklagten gefunden und geohrfeigt haben.

