„Ausraster“ wegen Alkohol und Pillen

Am 18. Dezember kam es zu einem „Ausraster“ in Felixdorf, der auch die Polizei auf den Plan brachte. Als man den 24-jährigen Neustädter beruhigen wollte, versuchte er aus dem Fenster zu springen, hat dann zwei Polizisten und einen Sanitäter getreten und geschlagen.

„Der Mann hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Meinen Kollegen hat er in die Hand gebissen“, so die Beamtin. Der Angeklagte selbst kann sich an den Abend nur mehr teilweise erinnern. Er hätte mit zwei Freunden in der Wohnung Wodka-Red Bull getrunken. Der Mann erklärte vor Gericht, dass er wegen psychischer Probleme Medikamente nehme, die gemeinsam mit Alkohol zum Ausraster geführt haben.

Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt und bekam die Weisung, alkoholische Getränke zu meiden. Außerdem wurden Bewährungshilfe und Psychotherapie angeordnet.

