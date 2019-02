Halloween-Überfall auf Wiener Neustädter Billa: Haft .

Weil er in einem Halloween-Kostüm einen Billa in Wiener Neustadt überfallen und eine Angestellte bedroht haben soll, ist ein 31-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Raubes zu drei Jahren Haft verurteilt worden.