Sollenau: Keine Haft für Fahrer nach Alko-Unfall

In dem Prozess rund um einen tödlichen Radunfall im letzten November in Sollenau fiel jetzt das Urteil. Wie berichtet, ereignete sich die Tragödie auf der L158. Ein 61-jähriger Klein-Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Baden übersah im Dunkeln den Radfahrer, einen 48-jährigen Rumänen. Der wurde laut Anklage von dem Fahrzeug erfasst und rund 40 Meter weit weg zu Boden geschleudert. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Alkotest beim Unfalllenker ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb dem 61-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt wurde. Am letzten Prozesstag war ein Verkehrssachverständiger am Wort, der erklärte, dass das Fahrrad hinten weder ein Licht noch einen Reflektor gehabt habe. Das Opfer trug deshalb eine Stirnlampe.

Ebenfalls zur Sprache kam, dass nicht nur der Angeklagte, sondern auch der Radfahrer alkoholisiert war. Laut Sachverständigen hätte der Klein-Lkw-Fahrer aber 1,5 Sekunden gehabt, um dem Radfahrer auszuweichen. Der Angeklagte wurde zu 360 Tagsätzen á 21 Euro, also einer Geldstrafe von 7.560 Euro und zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

