Video brachte Neustädter vor Gericht

Ein 36-jähriger Wiener Neustädter schickte dem neuen Freund seiner Ex-Lebensgefährtin ein Sexvideo mit seiner Ex, von dem diese gar nicht wusste, dass es das gibt. Das brachte den Mann jetzt auf die Anklagebank.

Die Vorgeschichte: Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte das Sexvideo, auf dem nur die Frau in Unterwäsche zu sehen ist, Ende September verschickt. Das Opfer: „Er hatte einmal das Handy in der Hand, ich fragte ihn, was er damit macht und er sagte Pornos schauen. Da dürfte er mich gefilmt haben. Jetzt habe ich Angst, dass das Video meine Familie zu sehen bekommt.“

Der Angeklagte gab zu, den Film geschickt zu haben, meinte aber, dass er zuvor von der Ex-Freundin und ihrem „Neuen“ provoziert worden sei. Außerdem sei er schwer betrunken gewesen. Der Angeklagte, er ist vorbestraft, wurde wegen unbefugter Bildaufnahme zu fünf Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

