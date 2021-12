Wiener Neustadt: Nachbar sollte Katze töten – und köpfte sie

„Meine Schuld ist, dass ich den alten Kater dem Nachbarn zum Töten gab und das verzeihe ich mir nie“, sagte die Pensionistin vor Gericht. Sie musste sich wegen Tierquälerei verantworten.

Die Anklage lautete auf Unterlassung der Veranlassung der erforderlichen tierärztlichen Betreuung für einen Kater, der dadurch mehrmals in der Woche an schwerem Durchfall und Erbrechen litt. Sein Tod war das Ende der Geschichte.

Die Frau erklärte vor Gericht, dass das Tier, nachdem ihr Mann verstorben war, anfing, sich seltsam zu verhalten. Es habe alles gefressen, was es gefunden hat und sich danach auch oft übergeben. Der Kater war 17 Jahre alt, hat danach aber wieder ganz normal weiter gefressen und sich wie üblich benommen.

Sie habe ihn auch einmal zum Tierarzt gebracht, weil sie dachte, er sei krank. „Der hat aber nur gemeint, das Tier ist soweit gesund, warum sollte ich es einschläfern.“ Bei einem anderen Tierarzt erbrachte eine Anfrage zum Einschläfern die Antwort, dass davor eine umfassende Untersuchung zu machen sei, die mehrere hundert Euro kostet. Die Frau lebt aber in sehr eingeschränkten finanziellen Verhältnissen.

Der Nachbar habe ihr dann das Angebot gemacht, das Tier zu töten. „Ich dachte, er hat ein paar Semester Veterenärmedizin studiert, er weiß was er tut. Er hat mir hundert Mal versichert, dass der Kater nicht leiden muss.“ Schweren Herzens habe sie ihm den Kater dann mitgegeben. Das Tier dürfte aber so laut geschrien haben, dass jemand die Polizei rief. Die fand den toten Kater geköpft am Balkon des Nachbarn.

Tierärztin: Schnelles Ende für den Kater

Vor Gericht erklärte der Mann, dass er dem Tier mit einer Axt das Genick gebrochen und als die Pfoten noch zuckten, nochmals zugeschlagen habe. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Eine Tierärztin erklärte vor Gericht, dass das Tier niemals ruhig liegen geblieben wäre, damit man es so genau trifft, also sei es wohl schon am Sterben oder tot gewesen. „Es wird wohl schnell gegangen sein, aber er darf das trotzdem nicht!“ Denn „man ist als Tierhalter verpflichtet, ein krankes Tier zum Tierarzt zu bringen“.

Die Frau wurde – nicht rechtskräftig – freigesprochen.