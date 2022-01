Radlobby Wiener Neustadt: Neues Gesicht mit viel Erfahrung

Als im Jahr 1987 der Verein „Dinamo“ gegründet wurde, war Gerold Petritsch mit dabei. 35 Jahre später übernimmt er die Führung der Radlobby Wiener Neustadt, die Nachfolge-Organisation der „Dinamo“. Er folgt damit Christine Nenning, die seit Herbst 2020 die Radlobby nach außen vertreten hat.

„Wir haben beschlossen, dass es einen jährlichen Wechsel gibt“, sagt Petritsch im Gespräch mit der NÖN. Im kommenden Jahr soll mit Fritz Krajnik ebenfalls ein „Dinamo“-Gründungsmitglied an der Reihe sein. „So kommen wir Alten zum Zug und bringen zusätzlich zu den jungen, dynamischen Engagierten unsere Erfahrung und unsere Connections ein“, so Petritsch.

Wie sieht er die verkehrspolitische Entwicklung der vergangenen Jahre? „Wir müssen noch mehr das Bewusstsein vermitteln, dass die Stadt und wir ein gemeinsames Ziel haben: Den Radverkehrsanteil zu erhöhen und den Co2-Ausstoß zu minimieren“, sagt Petritsch. Um das zu erreichen, müsse mehr getan werden: „Es reicht nicht, dort etwas für die Radfahrer zu machen, wo gerade etwas anderes gemacht wird – und das oft, ohne das Gesamte zu beachten. Man muss gezielt eine Planung haben.“

Die Radlobby wolle sich da konstruktiv einbringen, sagt Petritsch: „Wir wollen anbieten, zu unterstützen und unsere Erfahrungen einzubringen.“

Mangel in Ungargasse und Kollonitschgasse

Ein zentrales Anliegen der Radlobby, die alleine in Wiener Neustadt rund 250 Mitglieder zählt: „Wichtig ist uns, dass es durchgängige Routen gibt, die schnell und sicher zu befahren sind“, so Petritsch. Mängel gebe es da auf dem Weg ins Stadtzentrum unter anderem in der Ungargasse und in der Kollonitschgasse, „die ein wichtiger Punkt ist, der den Radverkehr bislang eher verhindert als fördert“.

Als ein Vorbild nennt Petritsch Neustadts Partnerstadt Monheim am Rhein. Dort werde an einem Radschnellweg gebaut, „mit einem Standard, von dem wir maximal träumen können“, sagt Petritsch: „Wir schlagen einen Besuch in Monheim mit Vertetern von Politik und Magistrat vor – das geht auch umweltfreundlich per Bahn“.

