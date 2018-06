Das Einkaufszentrum Fischapark wird einen Monat lang zur Showbühne: Von 29. September bis zum 27. Oktober findet dort Österreichs großer Gesangswettbewerb „The Voice“ statt. Mit den Pre-Selections beginnen die größten Plattenfirmen, Medienvertreter und erfolgreiche Musikproduzenten die Suche nach der besten Stimme des Landes. In der Jury und auch live vor Ort: Popstar James Cottriall, der eigens aus L.A. anreist.

„Wir sind stolz, dass The Voice dieses Jahr bei uns im Fischapark stattfindet“, freut sich Centermanager Christian Stagl. Die Kandidaten werden dabei über mehrere Runden im Fischapark singen. „Bei uns gibt‘s kein Niedermachen, sondern konstruktives Feedback“, betont Veranstalter Reinhart Gabriel. Hit-Produzent Alexander Kahr wird den Gewinner unter seine musikalischen Fittiche nehmen. Seine Produktionen waren 35 Mal für den Amadeus und mehrfach für den Echo nominiert, sowie 70 Mal in den Austria Top 40 und in den deutschen Charts vertreten. Dazu warten Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro, darunter Plattenvertrag, Singleproduktionen und Musikvideos.

Alle Infos sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.thevoice2018.at.