Fünf Wochen lang war das Shopping Center Fischapark in Wiener Neustadt das Mekka der besten Stimmen Österreichs. Als Höhepunkt ging es für die acht FinalistInnen des großen Gesangswettbewerbes „The Voice“ am Samstag um den Sieg und die mit über 30.000 Euro dotierten Förder-Preise.

Die 10-köpfige Expertenjury (rund um Hitproduzent Alexander Kahr und die größten Plattenfirmen Sony und Universal Music) kürte den 23-jährigen Wiener Künstler Oliver Mittag zum Sieger, der sich damit gegen über 500 BewerberInnen durchsetzte.

Auf Platz zwei landete „Austro-Shakira“ Laura Aya, (23, Wahlwienerin aus Kolumbien), gefolgt von Daniela Tuscher (18, Oberrohrbach, NÖ) und Laura Heily (18, Wien). Für „Schlagersternchen“ Verena Schubernik, 22, aus Köflach, gab es einen Sonderpreis. Nun werden sich die beiden Topproduzenten Alexander Kahr und David Piribauer der Goldkehlen annehmen.

"Erster Schritt zu professionellen Musikkarriere"

„Fordern und fördern hat sich ausgezahlt. Die FinalistIinnen sind über sich hinausgewachsen und haben sogar die Jury überrascht. Für die Top drei - Platzierten gibt es keine Verschnaufpause. Sie machen mit ihren Produzenten nun die ersten Schritte auf dem Weg zur professionellen Musikkarriere. Dabei stehen wir mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns auf die ersten hör- und sichtbaren Ergebnisse, so das Veranstalterduo Reinhart Gabriel und Helga Matzka sichtbar glücklich.

Zusatzglück stellte sich für Laura Aya und die in Freudentränen ausbrechende Daniela Tuscher ein, denn beide gewannen das „Prayner Konservatorium“-Stipendium und können nun vier Jahre lang an ihrer Stimmbildung feilen. Die Sieger dürfen sich auch über Videoproduktionen von Sam Masghati, Reinhard Arnberger (Videomotion), Roland Töfferl (rolin.at) sowie ein „enter the stage“ Paket von Thomas Sperr (artra.at) und viele Live-Auftritte (u.a. am Donauinselfest, auf der Summerstage und einem Schlagerfestival) freuen.

Gewinner waren letztlich alle, denn sie haben ihre bisherigen persönlichen Limits übertroffen, sich verbessert, Erfahrungen gesammelt und auch dem Publikum im Fischapark mit vereinten Kräften unvergessliche Stunden beschert. Ein fulminantes „The Voice 2019“ -Finale fand seinen krönenden Abschluss im Stargast-Auftritt von Popstar James Cottriall mit seiner neuen Single „let you go“.