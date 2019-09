Im Fischapark startete am Wochenende "The Voice" - 50 Talente waren mit dabei.

"The Voice" begeisterte Wiener Neustädter .

Österreichs großer Gesangswettbewerb „The Voice“ startete am Samstag mit den Pre-Selections im Shoppingcenter Fischapark in Wiener Neustadt. 50 Kandidatinnen kämpften dabei um den Einzug in die Shows. Und sie machten es der Expertenjury rund um Andy Lee Lang, Hitproduzent Alexander Kahr und ORF Star und Sänger Norbert Oberhauser sehr schwer.

„Ich bin heuer das erste Mal dabei und kann jetzt die Faszination spüren, wie es ist, solche großartigen Stimmen und Rohdiamanten als Erster zu hören, das ist ein erhebendes Privileg“, konstatierte der fachkundige Profi sichtlich bewegt. Emotional wurde es auch, als Hitproduzent Alexander Kahr überraschend „Gold“ für 15.000 verkaufte „Solarkreis“-Tonträger verliehen wurde.

25 TeilnehmerInnen schafften letztlich auf Anhieb den Sprung in die Shows, ohne sich weiter mit den restlichen über 500 Onlinebewerbungen messen zu müssen. Und die Frauen haben dabei die Nase vorne und gewannen das Match 20:5!

Schon kommenden Freitag und Samstag geht es los mit den „The Voice“- Shows und prominenten JurorInnen. Mit dabei in der Jury diesmal Ski-Weltmeisterin, Dancing Star und Sängerin Elisabeth „Lizz“ Görgl, Singer-Songwriterin und Eishockeyspielerin Virginia Ernst und Pop Star James Cottriall.

Das sind die live-Termine:

1. Show: Freitag, 27.09.2019 von 16-18 Uhr

2. Show: Samstag, 28.09.2019 von 15-17 Uhr

3. Show: Freitag, 04.10.2019 von 16-18 Uhr

4. Show: Samstag, 05.10.2019 von 15-17 Uhr



Halbfinale: Samstag, 12.10.2019, 14-17 Uhr

Finale: Samstag: 19.10.2019, 14-17 Uhr

Mehr Informationen: www.thevoice2019.at, office@thevoice2019.at, www.fischapark.at oder www.facebook.com/fischapark