Bad Erlach: Katharina Schmiedicke ist mit Herz bei der Arbeit

Letztes Jahr im September hat Katharina Schmiedicke sich dazu entschieden, auf ihr Herz zu hören: „Ich habe ‚Letter and Soul‘ nebenbei als Online-Shop geführt und gemerkt, dass beides einfach nicht geht. Daher habe ich das zu meinem Hauptberuf gemacht“, sagt Schmiedicke.

Seit 2017 beschriftet sie in Schönschrift Karten, Christbaumkugeln, Seifenspender, Kerzen uvm. und verkauft diese in ihrem Online-Shop. „Ich mache das unfassbar gerne und merke, dass die Nachfrage nach personalisierten Produkten definitiv da ist“, so die 34-Jährige über ihren Job.

Ein kleiner Traum ihrerseits war schon immer ein richtiger Shop – und den hat sie sich nun erfüllt: Seit Montag kann man in ihrem Geschäft in der Wiener Neustädter Straße 4 in Bad Erlach handbeschriebene und auch handgemachte Produkte kaufen. Ihr Geschäft soll ein Ort zum Wohlfühlen sein, wo es „alles für die Seele“ gibt. Wichtig war ihr auch, einen Ort zum Arbeiten zu haben: „Ich wollte nicht mehr zu Hause arbeiten und daher ist im Shop auch eine Werkstatt.“

Durch den Lockdown beginnt der Geschäftsalltag von Schmiedicke mit Click & Collect sowie virtuellem Shopping via Videotelefonie über die Homepage www.letterandsoul.com