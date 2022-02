Einkaufen mit Vertrauen in Matzendorf-Hölles

Einkaufen – scannen – bezahlen: So sieht das Konzept von „Mei Gschäftl“ aus. Barbara und Bernhard Lottermoser haben sich mit dem Selbstbedienungsladen in der Badner Straße 29 einen langgehegten Traum erfüllt. Die Kunden können dort auf Vertrauensbasis ihre Produkte selbst einkaufen und abrechnen. „Die Idee dazu gibt es schon länger“, wie Bernhard Lottermoser erzählt. „Ehrliche, hochqualitative Lebensmittel, die auch heute noch leistbar sein müssen und die Möglichkeit, diese an einem Ort zu finden, war die ausschlaggebende Idee.“

„Mei Gschäftl“ setzt auf österreichische Produkte. Angeboten wird ein hochwertiges Biosortiment und es gibt eine große Produktauswahl von regionalen Lieferanten. Die saisonalen Produkte passen zur Jahreszeit und haben kurze Transportwege hinter sich. So gibt es unter anderem Milchprodukte, Käse, Eier, Brot, Getreidewaren, Gewürze, Öle, Essige, Honig, Tees oder Eingelegtes und Eingekochtes. Die Eröffnung vergangene Woche war ein voller Erfolg, wie Lottermoser erklärt: „Es ist wirklich gut gelaufen. Das Konzept ist bei den Kunden sehr gut angekommen.“ Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen konnte eine Eröffnungsfeier nicht durchgeführt werden. Diese soll aber in den Sommermonaten nachgeholt werden.

„Mei Gschäftl“ ist Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr.

Infos unter: www.meigschäftl.at

