Schoko & Nussknacker in Wiener Neustadt

Mit seinem Shop in der Innenstadt ist „Heindl“ bereits seit 2009 in Wiener Neustadt vertreten. Seit kurzem ist das Familienunternehmen auch im Einkaufszentrum Fischapark zu finden. Die Confiserie übernahm eine Filiale der „Schokothek“, 250 Artikel werden angeboten. Seit 2014 wird ausschließlich fair gehandelter Kakao verarbeitet.

Neu in der Innenstadt ist seit wenigen Tagen in der Wiener Straße 17/2 das sogenannte „Nussknackerhaus“ – ein Fachgeschäft für erzgebirgische Volkskunst, Geschenke und Accessoires. Brigitta Magno betreibt das „Nussknackerhaus“ bereits seit 13 Jahren, war mit dem Fachgeschäft erst in Baden und Wien ansässig und übersiedelte nun nach Wiener Neustadt. Das Sortiment reicht von Nussknackern über Räuchermännchen und Blumenkindern, bis hin zu Figuren von Wendt & Kühn sowie Hubrig-Figuren. Auch saisonale Produkte wie Oster-Deko sind im „Nussknackerhaus“ zu finden.

